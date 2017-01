Soma davasında sanıkların talepleri mahkemece reddedildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ceza davasında sanıkların 'Bazı tanıkların yeniden dinlenmesi, test merkezi kurulması, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması, bilirkişilerin dinlenmesi, adli tıp ve otopsi raporlarını veren uzmanların dinlenmesi' ile ilgili taleplerinin tümü reddedildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin görülen davanın 14'üncü duruşmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci gününde sanık avukatlarının alınmasının ardından duruşmaya 2 saatlik ara verildi. Aranın ardından ise müdahil avukatların beyanlarının alınmasına başlanıldı. Mahkeme Başkanı Aytaş Ballı, sanıkların mahkemeye ilettiği 'Bazı tanıkların yeniden dinlenmesi, test merkezi kurulması, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması, bilirkişilerin dinlenmesi, adli tıp ve otopsi raporlarını veren uzmanların dinlenmesi' ile ilgili taleplerin tümünün reddine karar verdi.



"YARIM AĞIZLA SÖYLEDİKLERİNİ TAM AĞZA ÇEVİRDİLER"

Davanın ikinci oturumunda madenci ailelerinin avukatları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de katıldı. Avukatlar adına basın açıklaması yapan Denizer Şanlı, "Davadaki tüm belgeler, bilgiler, bilirkişi raporları, uzman raporları olayın gerçekleşmesindeki sanıkların sorumluluğunu ağır kusurlarını, ihmallerini, bu iş cinayetinin oluşmasına neden olan kişileri ve onların fiillerini açık olarak ortaya koydu. En son bilirkişi raporda bu biçimde belirlemelerde bulundu. Davanın sonuna geldikçe sanıkların sorumlulukları daha açık bir biçimde ortaya çıktıkça sanıklar aslında baştan beri davanın yarım ağızlı söyledikleri şeyleri tam ağza çevirdiler. Kabaca bu işin bir sabotaj sonucu meydana geldiği gibi ifadeleri ve beyanlarını daha sık dile getirdiler. Gerçek dışı soyut hiçbir dayanağı ve delili olmayan bu beyanları da sıklıkla dile getirdiler. Yargılamayı bu yönde etkilemek için ipe sapa gelmez açıklamalarda bulundular" diye konuştu.



AVUKATLARDAN BASINA SUÇ DUYURUSU

Bazı basın yayın kuruluşlarında kendileri hakkında terör örgütü faaliyeti yürüttüğü şeklinde haberlerin yer aldığını iddia eden Avukat Şanlı, "Birtakım medya ve basın yayın organlarında, adı sanı duyulmayan ama birtakım amaçlara hizmet ettiği belli olan internet sitelerinde birtakım haberler çıktı. Haberlerin özü şu; Mağdur aile avukatlarının aslında terör örgütünün faaliyetlerini yürüttüğü, mahkeme heyetinin paralel ve gizli bir yargılama yaptığı, mahkeme heyetinin whatsapp'tan yargılama yürüttüğü, sanıkların bütün taleplerini reddettiği, aslında gerçeklerin ortaya çıkarılmasına engel olduğu mahkeme heyetinin gibi ipe sapa gelmez bir çok suçlama ve bir çok haber bu basın ve yayın organlarında çıktı. Bu basın yayın organlarından bu haberlerin çıkmasının nedeni ve amacı mahkemede sanıkların yapamadığı senaryoyu medya organlarında göstererek bir etki alanı mahkemeyi yönlendirme etkisi altına alma, belli bir kamuoyu yaratma amacına yöneliktir. Biz bu haberlerin iftira, hakaret ve adil yargılamaya teşebbüs başlıkları altında Türk Ceza Yasasını ihlal ettiğini düşünüyoruz. Suç duyurumuz da bu yöndedir ve yarın Soma Cumhuriyet Savcılığına verilecektir" dedi.



SANIKLARA BİR DAVA DAHA

Öte yandan Avukat Denizer Şanlı, TKİ yetkilileri ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri Can Gürkan ve Alp Gürkan'ın usulsüzlükten dolayı tekrar yargı önüne çıkacağını kaydetti.

Şanlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Soma Kömürleri Anonim Şirketi olaydan hemen sonra Yapı Kredi Bankasından bir kredi çekmiş 82 milyon TL tutarında. Büyük bir kredi ve TKİ nezdindeki bütün hakedişlerinde temlik etmiştir Yapı Kredi Bankasına. Bu şu anlama geliyor; Türkiye Kömür İşletmeleri nezdinde hakedeceği bütün miktarlar Yapı Kredi Bankasına aktarılacaktı. Bunu işçi ailelerinin davalarından önce yaptığı için de sıraya girdi. İşçi ailelerinin alacağı miktarlar tehlikeye girmişti. Biz bu durumda temliknameyi tesis eden Türkiye Kömür İşletmeleri yetkililerini ve Soma Kömürleri Anonim Şirketi yetkilileri Alp Gürkan ve Can Gürkan, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştuk. Hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Bu hususların tamamı Sayıştay raporunda da yer almıştı. Bugün itibari ile bu takipsizlik kararının kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı elimize ulaştı. Bu da şu demek oluyor, bu süreçte Türkiye Kömür İşletmeleri yetkilileri yargılanacaktır. Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri Alp Gürkan ve Can Gürkan bu suçları ile ayrıca yargı karşısına çıkarılacaklardır. Yeni bir gelişmedir, dava süreci ve yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacaktır." dedi.

"Artık davanın sonuna doğru geldik" diyen Şanlı, "Ailelerin avukatlarının beyanları verilecek, yarın itibari ile biteceğini öngörüyoruz. Sonrasında yarından sonraki celse savcı esası hakkındaki mütaalasını sunacaktır. Böyle bekliyoruz ve ondan sonra da savunmaların alınması ile dava bitecektir. İki celse daha davanın devam edeceğini ve sona ereceğini öngörüyoruz." dedi.

Bu arada davanın 14'üncü duruşmasının görülmesine yarın devam edilecek.









