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Soma davası ertelendi
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Soma davası ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen ve 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14. duruşması, 4. oturumunda son buldu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2017 Pazartesi gününe erteledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen ve 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14. duruşması, 4. oturumunda son buldu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2017 Pazartesi gününe erteledi.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları ile geçen duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Hayri Kebapçılar ile Murat Bodur katıldı.
Müdahil avukatlardan Selçuk Kozağaçlı, facianın yaşandığı maden işletmesinin halen malum şirketin elinde bulunduğunu ve maden ocağının iadesi gerektiğini savunarak sunum eşliğinde beyanını gerçekleştirdi. Kozağaçlı ayrıca maden faciasının gerçekleştiği dönemin görevlilerinin de cezalandırılması ve cezalarında indirim yapılmamasını istedi.
Tutuklu sanıklardan Can Gürkan, sunum eşliğinde savunma yapmak için en az 3 aylık ek süre istediğini belirtirken, rahatsızlığı nedeniyle ilk duruşmalara katılamayan Ramazan Doğru da mahkeme başkanından ek süre istedi. Söz alan diğer müdafi avukatları da tutukluluk hallerine itiraz ederek, esasa ilişkin beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.
Savcı Şükrü Akyıl, esasa ilişkin beyanda bulunmak için ek süre isteyince mahkeme başkanı Aytaç Ballı talepleri de reddederek davayı 20 Şubat'a erteledi.
(Barış Gezici/İHA)


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