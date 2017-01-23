Soma davası duruşmasında gerginlik

Soma davasında, bir maden şehidi yakınının mahkeme başkanı tarafından sanık avukatlarının konuşmasını kestiği gerekçesiyle dışarıya çıkarılmasına duruşma salonunda bulunan diğer madenci yakınları tepki gösterdi. Madenci yakınlarının topluca salonu terk etmeye başlaması ve seslerini yükseltmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Soma davasında, bir maden şehidi yakınının mahkeme başkanı tarafından sanık avukatlarının konuşmasını kestiği gerekçesiyle dışarıya çıkarılmasına duruşma salonunda bulunan diğer madenci yakınları tepki gösterdi. Madenci yakınlarının topluca salonu terk etmeye başlaması ve seslerini yükseltmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 14. duruşması devam ediyor. Sakin bir ortamda başlayan duruşmada sanık Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin'in bilirkişi raporu üzerine yaptığı savunma sırasında gerginlik yaşandı. Faciada oğlu Kader Yıldırım'ı kaybeden Elmas Kaya'nın, savunma yapan avukat Çekin'in sözünü sık sık kesmesi üzerine Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Yıldırım'ın dışarıya çıkarılması talimatını verdi. Bunun üzerine duruşmayı takip eden diğer madenci yakınları bu duruma tepki gösterdi. Madenci yakınlarının topluca salonu terk etmeye başlaması ve seslerini yükseltmesi üzerine Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmaya 15 dakika ara verdi. Duruşma salonu çıkışında mağdur ailelerin avukatları madenci yakınlarına seslenerek, mahkemede konuşulanlara sabretmelerini istedi.

(Aykut Yeniçağ - Önder Aydın / İHA)