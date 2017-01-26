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Soma davası 20 Şubat'a ertelendi
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Soma davası 20 Şubat'a ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 14. duruşmasında ara karar verildi. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, davayı 20 Şubat'a erteledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 14. duruşmasında ara karar verildi. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, davayı 20 Şubat'a erteledi.



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