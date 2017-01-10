10.01.2017 12:01 Soma'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde aralarında esnafların da olduğu 10 kişi Fetullahçı Terör Örgütü Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde aralarında esnafların da olduğu 10 kişi Fetullahçı Terör Örgütü Soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ Operasyonlarına ağırlık verildi. Yapılan son operasyonda ilçede aralarında esnafların da olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soma Emniyeti tarafından gözaltına alınan H.K., N.Y., S.A., E.A., B.D., F.U., A.Y., R.K. ve S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecekleri kaydedildi.



Öte yandan, son çıkarılan KHK ile Soma Adliyesi'nden 2 zabıt katibinin ihraç edildiği, 1 derneğin de kapatıldığı öğrenildi.

