Solo Türk'ün Gazi kentteki deneme uçuşu nefes kesti

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan Solo Türk ekibi, Gaziantep'te yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu gösteri, izleyenlerin nefesini kesti.

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan Solo Türk ekibi, Gaziantep'te yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu gösteri, izleyenlerin nefesini kesti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Solo Türk ekibi, 14 Mayıs Pazar günü Gaziantep'in Alleben Göleti semalarında yapacağı gösteri uçuşu nedeniyle test uçuşu yaptı. Birbirinden tehlikeli manevralar yapan uçaklar renkli görüntülere sahne oldu. F-16'ların flare ve duman ile gerçekleştirdiği gösteri adeta görsel şova dönüştü.

Denizi bulunmayan Gaziantep'in yapay göllerinden olan Alleben Göleti semalarındaki test uçuşunu bölgedeki az sayıda insan da izleme imkanı buldu

(Lider Olgun - Mehmet Bulut /İHA)