24.12.2016 16:53 Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi açıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi açıldı. Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Sütunlu Cadde yanına Mezitli Belediyesi tarafından yapılan bisiklet ve yürüyüş yolunda sanat etkinlikleri de gerçekleştirilebilecek. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi açıldı. Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Sütunlu Cadde yanına Mezitli Belediyesi tarafından yapılan bisiklet ve yürüyüş yolunda sanat etkinlikleri de gerçekleştirilebilecek.



Dünya kültür değerleri arasında en önemli yerlerden birisi olan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin yanında bulunan bakımsız bölge, spor, yürüyüş, bisiklet yolu ve çeşitli kültürel aktivitelerin yapılabileceği bir alan haline getirildi. Tüm kamuoyunun ilgisini Soli Pompeiopolis harabelerine çekmek amacıyla hazırlanan Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi, vatandaşların 24 saat kullanabileceği ve çok sayıda aktiveyi gerçekleştirebileceği bir yer olacak.



Caddenin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yazar Semihi Vural da katıldı. Açılışa katılanlara, Semihi Vural'ın Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle yazdığı Soli Pompeiopolis kitabı hediye edildi.



Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Soli sütunlarının yanı başında kentle deniz arasında kullanılmayan bakımsız bir alanı gerekli onayları aldıktan sonra Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi haline getirdikleri bilgisini verdi. Tarhan, "Halkımız, Mersin'de ilk kez bir yanda portakal bahçelerinin sunduğu o eşsiz güzellik, diğer yanda dünyanın en önemli tarihi zenginliklerinden biri olan yerde spor ve kültürel aktiviteler yapma imkanı bulacak. Biz burayı yaparken hem Soli Pompeiopolis gibi yüksek tarihi ve kültür değeri olan bir yerin yanındaki çirkin görüntünün önüne geçtik hem de sadece yürüyüş ve bisiklet yolu, spor alanı, sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği bir alana sahip olduk. Burasının 24 saat boyunca kullanımı adına her türlü düzenlemeyi gerçekleştirebileceğiz. Gençlerimizin yeteneklerini sergileyecekleri düzenlemelerin yanı sıra önümüzdeki günlerde kadınlarımızın el emeğinin de değerlendirileceği hale getireceğiz" dedi.



Büyük uygarlıkların günümüze kadar ulaşabilmiş değerlerine sahip çıkmanın ve korumanın bir görev olduğunun altını çizen Tarhan, "Biz, geçmişin uygarlık değerlerine sahip çıkarak, onları günümüze ulaştırmak durumundayız. Onların toprak altında kalmış kalıntılarını yeryüzüne çıkararak insanlara tanıtabilmeliyiz" diye konuştu.



Bu tür değerlere sahip çıkmanın bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Tarhan, "Elimizden geldiğince bu tür çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz ancak, imkanlar ölçüsünde kazı çalışmaları çok ağır devam ediyor. Bölgedeki çok geniş yapılanma, hatta amfi tiyatro bile yer üstüne çıkarılabilmiş değil. Daha sütunlarımızın da pek çoğu toprak altında bulunuyor. Kütür Bakanlığı'ndan gerekli desteği alamıyoruz, bunu söylemeden edemeyiz. Ancak son iki yılda Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve bizim katkımızla önceki yılara göre biraz daha yoğun şekilde kazı çalışmaları ilerlemeye başladı. Ama elbette ki, yeterli dememiz mümkün değil. Sütunların yanında bulunan portakal bahçesinin altında kalmış olan dünyanın en büyük astroloğu ve filozofu Aratos'un mezarı var ama yeryüzüne çıkarılabilmiş değiliz. Bu da maalesef bu tür değerlere devlet olarak gereken değeri vermediğimizin açık göstergesi. İlerleyen zamanlarda kamuoyunun baskısı ve basının desteği ile devletimizin bu tür değerlerin kazanılmasında daha üretken olacağını düşünüyorum. Yine Soli sütunlarının güneyinde denizle birleşen noktada henüz daha ortaya çıkarılamayan aktif liman, buranın dünya üzerindeki en büyük örnek olduğunu gösteriyor. Bu tarihi ve kültürel zenginlikleri ülkemize kazandırmalıyız" şeklinde konuştu.



Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nin tanıtılmasının aynı zamanda Mersin'inin ve Mezitli'nin tanıtımı anlamına geldiğini vurgulayan Tarhan, tüm vatandaşın bu alanı kullanmalarını istedi. Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nin hayata geçirilmesinde katkıları bulunan projeyi hazırlayan Yüksek Mimar Sema Uğurlu, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Esra Şahin Burat ve Yazar Semihi Vural'a teşekkür eden Tarhan, törenin ardından caddeyi gezdi.

