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Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı
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Sökeli yazar 38 yıllık çalışmasını Necip Fazıl ödülüyle taçlandırdı

Günlük hayatta kullandığımız kelimelerden Eski Türkçe' ye kadar Türk diline ait 310 Bin sözcük içeren, 10 ciltlik dev eser 'Ötüken Türkçe Sözlük'ün Sökeli yazarı Yaşar Çağbayır'a bir büyük ödül. Sökeli yazar Yaşar Çağbayır, Star Gazetesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Necip Fazıl Ödülleri töreninde, ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın elinden aldı. Beş dalda ödülün verildiği yarışmada Yaşar Çağbayır 'Fikir ve Araştırma Ödülü'nü almaya hak kazandı. Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve B

Günlük hayatta kullandığımız kelimelerden Eski Türkçe' ye kadar Türk diline ait 310 Bin sözcük içeren, 10 ciltlik dev eser 'Ötüken Türkçe Sözlük'ün Sökeli yazarı Yaşar Çağbayır'a bir büyük ödül. Sökeli yazar Yaşar Çağbayır, Star Gazetesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Necip Fazıl Ödülleri töreninde, ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın elinden aldı. Beş dalda ödülün verildiği yarışmada Yaşar Çağbayır "Fikir ve Araştırma Ödülü"nü almaya hak kazandı. Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Sökeli yazar Yaşar Çağbayır'ı da kutladı. Orhun yazıtlarından günümüze uzanan kelimelerin yer aldıgı Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dünyasının en büyük sözlüklerinden biri olarak gösteriliyor.

"BAŞKAN TOYRAN UNUTMADI"

Araştırma ve kitaplarıyla Türk edebiyatına ve yerel yazılarıyla yaşadığı kent Söke'ye katkıları olan Yaşar Çağbayır'ı Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da unutmadı. Aldığı Necip Fazıl Fikir ve Araştırma Ödülü ile Söke'ye onur yaşatan Sökeli yazar Yaşar Çağbayır'ı ağırlayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, yazara bir plaket takdim etti. Başkan Toyran, yazar Yaşar Çağbayır'a çalışmalarında başarılar diledi.

Bu yıl 3.'sü düzenelenen ve değişik dallarda ödüllerin verildiği yarışmada beni de 'fikir ve araştırma dalı'nda ödüle kayık görmüşler diyen yazar Yaşar Çağbayır; "Geçen ay Paris'te Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Atriyatik'ten Çin Seddi'ne adlı etkinlikte konferans vermemin ardından ödül törenine katıldım. Sağolsunlar ödüle layık görmüşler. Daha doğrusu ödül şahsıma görünüyor ama 10 ciltlik büyük Türkçe Sözlük için olduğunu düşünüyorum. İlgilenen ve değer bulan herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Süleyman Toyran da bir plaket takdim etti. Dolayısıyla kendisine de çok teşekkür ederim" dedi.

Yaşar Çağbayır'ı kutlayan ve çalışmalarını uzun süredir takip ettiğini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Ödüle layık olmak ayrı bir güzellik. Ben bu ödülü Söke'ye getirilen bir ödül olarak görüyorum. 310 Bin kelimelik bir sözlükten bahsediyoruz bu sözlüğün derlenmesi ve hazırlanması kolay değil. Ben yaptığı çalışmadan ve ödülden dolayı Yaşar Çağbayır hocamızı kutluyorum" dedi.

"SÖZLÜK, 38 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Türk diline ait 310.000 sözcük içeren Ötüken Türkçe Sözlük, sözcük sayısı en çok olan sözlük olma özelliğiyle olduğu kadar içeriğinde yer alan Osmanlıca dizin'le de Türkiye'de bir ilk. 38 yıllık çalışmayla hazırlanan Ötüken Türkçe Sözlük, 10 ciltten oluşuyor.
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