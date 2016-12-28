28.12.2016 17:47 Söke kartalları huzur evi yaşlılarını unutmadı

Söke'nin Beşiktaş taraftar grubu 'Söke Kartalları' yeni yıl öncesi huzur evi yaşlılarını unutmadı. Söke'nin Beşiktaş taraftar grubu 'Söke Kartalları' yeni yıl öncesi huzur evi yaşlılarını unutmadı.



Söke Kartalları Söke Hilmi Fırat Huzur Evi'ni ziyaret ederek; yaşlıların yeni yıllarını kutladı, gönüllerini aldı.



Sökeli Beşiktaşlılar huzurevi sakinlerinin farklı zaman geçirmelerini sağlarlarken, Söke Kartalları taraftar grubu üyeleri huzur evi sakinlerine karanfil dağıttı. Kartalların yaptığı bu ziyaret karşısında mutlu olan Huzurevi sakinleri kendilerine çok teşekkür ederek, mutluluklarını dile getirdiler.



Söke Kartalları adına konuşan Ayhan Türk; "Söke Kartalları olarak sadece maçlar ve futbola ilgi duyan bir grup değiliz. Sosyal sorumluluk ve yaşadığımız kente duyarlı olan faaliyetler içinde de hepbirlikte hareket ediyoruz. Yaklaşan yılbaşı öncesinde huzur evi yaşlılarımızın yanında olmak ve onların yeni yıllarını kutlamak istedik" dedi.

