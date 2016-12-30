30.12.2016 00:30 Söke'de Motosiklete Çarpan Araç Ortadan Kayboldu

Söke'de motosiklete çarpan aracın vicdansız sürücüsü ortadan kayboldu. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda motosikleti çarpıp kaçan sürücünün arandığı belirtildi. Söke'de motosiklete çarpan aracın vicdansız sürücüsü ortadan kayboldu. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda motosikleti çarpıp kaçan sürücünün arandığı belirtildi.



Kaza Söke İlçe merkezi Yüksel Yalova caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İbrahim Ergenç motosikleti ile yolda seyrederken, arkasından gelen bir otomobil çarptı. 53 yaşındaki İbrahim Ergenç bir yere, motosikleti bir yere savruldu. Kazada yaralanan İbrahim Ergenç Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Motosiklete çarpan otomobil ise ortadan kayboldu. Vicdansız sürücü çarptığı motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti. Kırmızı renkte bir otomobil olabileceği ifade edilen otomobil ve sürücüsü polis tarafından aranmaya başlandı. Kaskı takılı olduğu halde darbe alan sürücü İbrahim Ergenç'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

