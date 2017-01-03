Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Söke'de lise öğrencileri bölge tanıtımına katkı sağlamak istiyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Söke'de lise öğrencileri bölge tanıtımına katkı sağlamak istiyor

Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi, İspanya ve Letonya ortaklı Euthapp Projesi ile bölge tanıtımına katkı sağlamak istiyor.

Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi, İspanya ve Letonya ortaklı Euthapp Projesi ile bölge tanıtımına katkı sağlamak istiyor.

AB Birliği Proje Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve ilk planlama toplantısı Ekim ayı içinde İspanya'da gerçekleştirilen proje için bölgeden de destek arayışları sürüyor. Konuyla ilgili olarak Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı ziyaret eden proje koordinatör öğretmeni Gülçin Gülal ve beraberinde Ercan Taşkın, Murat Taş, Teslime Yıldız, Buse Öztepe, Gülizar Kocuk, Aysel Ayhan'dan oluşan Sökeli proje ekibi destek istedi. Bu ziyarette Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan da bulunurken, proje üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Söke ve çevresindeki turizm bölgeleri Kuşadası ve Didim'i de içine alan yöreyi dünyaya tanıtmak için yola çıktıklarını belirten Euthapp Projesi koordinatör öğretmeni Gülçin Gülal; "İspanya ve Letonya'daki okullarla işbirliği yapıldı. Projenin iki yıl sürecek ilk ayağı tamamlandıktan sonra projenin ikinci ayağı için çalışmalar yapılacak, projeye katılan ülke sayısı artacak. Projede, tüm ortak okulların öğretmenleri ve öğrencileri, yakın çevrelerindeki tarihi ve ilgi çekici değerlerle ilgili, buraları ziyaret edecek turistlere yönelik olarak bir medya aracı geliştirecek ve bölgenin tanıtımı için önemli bir görevi yerine getirecek" dedi.

Edinilen bilgiye göre; proje ile yapılacak çalışmalarla öğrencilerin, müzik, drama, teknoloji, yabancı dil, sanat ve tasarım alanlarında bilgi ve becerilerini artırmaları, farklı kültürleri tanıma ve yurt dışı seyahat etme imkânı bulmaları da hedefleniyor. Ulusal Ajans tarafından hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi proje ekibi proje çalışmaları için İspanya' ya gidecek.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çözüm masası 2016'yı başarılı sonuçla kapattı
Şehidin adı Yalova'da yaşayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Muş'ta 'muhasebe yardımcısı' eğitimi
MHP Merkez İlçe Başkanı Kurtcu, görevinden istifa etti
Muş Valiliğinde SDS imzalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Çözüm masası 2016'yı başarılı sonuçla kapattı
Çözüm masası 2016'yı başarılı sonuçla kapattı
Şehidin adı Yalova'da yaşayacak
Şehidin adı Yalova'da yaşayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Muş'ta 'muhasebe yardımcısı' eğitimi
Muş'ta 'muhasebe yardımcısı' eğitimi
MHP Merkez İlçe Başkanı Kurtcu, görevinden istifa etti
MHP Merkez İlçe Başkanı Kurtcu, görevinden istifa etti
Muş Valiliğinde SDS imzalandı
Muş Valiliğinde SDS imzalandı
Muş'ta terör operasyonu
Muş'ta terör operasyonu
Söke'de lise öğrencileri bölge tanıtımına katkı sağlamak istiyor
Söke'de lise öğrencileri bölge tanıtımına katkı sağlamak istiyor
Yaralı Kuğular tedavi altına alındı
Yaralı Kuğular tedavi altına alındı
Ordu ve Giresun esnafı 440 milyon TL kredi kullandı
Ordu ve Giresun esnafı 440 milyon TL kredi kullandı
Uşak'ta temizlik işçisi bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
Uşak'ta temizlik işçisi bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
Van'ın tarihsel değerler envanteri yenileniyor
Van'ın tarihsel değerler envanteri yenileniyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English