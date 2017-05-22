Sokakta diş tedavisi yapılır mı ?

Bu adam bıçak bilemiyor. Sokakta diş tedavi ediyor.

Bu adam bıçak bilemiyor. Sokakta diş tedavi ediyor.

Hindistan'da doktorluğa soyunan bu adam, ayağıyla çalıştırdığı cihazla dişçilik yapıyor. Hiç de sağlıklı olmayan bir ortamda gerçekleştirilen operasyonu çevredekilerin umursamadan izlemesi onların bu duruma alışık olduğunu gösteriyor.

