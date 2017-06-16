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'Sokakta adalet aranmaz'
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'Sokakta adalet aranmaz'

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne ilişkin ilk kez konuştu. Yıldırım, 'Sokakta hak arandığı görülmüş değil. Sorunların çözümü Meclistir siyaset için. Adalet için mahkemelerdir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne ilişkin ilk kez konuştu. Yıldırım, "Sokakta hak arandığı görülmüş değil. Sorunların çözümü Meclistir siyaset için. Adalet için mahkemelerdir" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Demetevler Yahyalar Camii'nde kılmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşünü' sorması üzerine Yıldırım, "Ben Enis Berberoğlu'nu ziyarete gidiyor diye duydum. Oraya gitmek için bu sıcakta mübarek Ramazan günü yürümeye gerek yok ki. Hızlı trenle gidebilir, hem de hızlı trene binmiş olur. Niye eziyet ediyor kendine? Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti, dolayısıyla birinci mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor, yargı yolu süreçleri tamamlanmış değil. Dolayısıyla, mahkemelerin verdiği karara beğenmesekte saygı göstermemiz lazım. Adalet mülkün temelidir, devletin temelidir. Adalet sokakta aranmaz. Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş gözüküyor, şimdi milletvekiline sahip çıkmasını normal karşılayabiliriz ama unutmasın ki TBMM'de dokunulmazlıklar kaldırılırken Enis Berberoğlu da dahil kalkması yönünde olumlu oy kullanan CHP'dir. Bütün partilerin HDP hariç oylarıyla dokunulmazlıklar kalkmıştır. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor. Onun için şu anda gösterdiği tepki çok anlamlı değil, doğru da değil. Yani sokakta ülkemizi dünya aleme şikayet etmek ana muhalefet partisine yakışan bir şey değildir. Çözüm aranacaksa çözüm yeri Meclis. Mecliste her türlü mesele konuşulur. Hukuk içerisinde ne çözüm bulunacaksa bulunur, sokağa davet etmek, sokağa çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının sorulması üzerine Yıldırım, "Bahçeli'nin açıklamaları gayet sağduyulu. Devlet adamına yakışır açıklamalardır" dedi.
Provokasyon olma ihtimalinin uzak olmadığına işaret eden Yıldırım, "Sokağa indiğiniz zaman provokasyonlar her zaman beklenebilir. Ancak, İçişleri Bakanımız konuyu yakından takip ediyor, gerekli güvenlik tedbirlerini almış durumda. CHP yöneticileri ile bu konuda yakın temaslar devam ediyor. Ümit ederim ki bu meseleyi artık burada son verirler ve ülkenin sorunları Mecliste ana muhalefet, iktidar partisi, bütün partiler ortak bir anlayışla çözümü için gayret gösteririz" diye konuştu.
Bir gazetecinin "Bitirme çağrısı mı yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Gayet tabii çok anlamı yok. Sokakta hak arandığı görülmüş değil. Sorunların çözümü Meclistir siyaset için. Adalet için mahkemelerdir ve sorunların hukuk devleti içerisinde çözüleceği anayasamızda beyan edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın anayasaya işaret etmesi önemlidir. Ne diyor; hiç kimse, zümre, kuruluş görülmekte olan davaları etkileyecek mahiyette bir tutum içerisine giremez, beyanatta bulunamaz. Kaldı ki Kılıçdaroğlu sıradan bir insan değil. Ana muhalefet partisinin genel başkanı, dolayısıyla anayasalara, hukuka en fazla saygı göstermesi gereken kendisidir. Bu yol yol değildir, bu işten vazgeçmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
(Enise Vural/İHA)

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