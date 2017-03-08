Sokakların emekçi kadınları Kadınlar Gününe çalışıyor

Sokakların emekçi kadınları, Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe çalışarak giriyor. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli kadın temizlik işçileri, cadde ve sokakların temiz kalması için bugün de çalışmaya devam ediyor.

Sokakların emekçi kadınları, Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe çalışarak giriyor. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli kadın temizlik işçileri, cadde ve sokakların temiz kalması için bugün de çalışmaya devam ediyor.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları kadın temizlikçiler, hemcinslerinin coşkuyla kutladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe çalışarak giriyor. Kentin en işlek sokaklarında temizlikten sorumlu kadınlar, cadde ve sokakların temizliği için her gün ter döküyor. Sabah erken saatlerde 'Daha temiz bir Eskişehir için el ele' diyerek temizlik çalışmalarına ara vermeden devam eden emekçi kadınlar, bu 8 Mart'ta da çalışıyor. Birçok iş sektöründe olduğu gibi temizlik alanında başarı gösteriyor. Ayrıca Eskişehir sokaklarının gizli kahramanları, işlerinde gösterdikleri titizliğin yanında, ailelerini de ihmal etmiyor.



"KADIN OLMAK MEZİYET BENCE"

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Temizlik İşçisi Fethiye Dönmez, kadın olmanın başlıca aileden geldiğini belirterek, "Önce doğduğunda kız-erkek ayırımı yapmadan, daha sonra evlendikten sonra eşte bitiyor. Adam, adam olduktan sonra kadın zaten kadın olur. Çocukta bitiyor, anne olarak. Anneciğim hoş geldin ile başlıyor. İyi ki varsın anneciğim ile bitiyor. Kadın olmak meziyet bence, her şekilde kadın olmak meziyet. Emeğimin karşılığını aldıktan sonra, eğlence olmuş ya da bir gözyaşı olmuş çok önemli değil. Ben emeğimin karşılığını alıyorum. Eve gittiğim zaman da çocuklarımla güler yüzlü karşılandığım zaman, eşim güler yüzle karşılarsa, çocuklarım da güler yüzle karşılarsa en büyük hediye benim için budur bence" diye belirtti.



"EVDE DE ÇALIŞIYORUZ, SOKAKTA DA ÇALIŞIYORUZ"

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşçisi Özden Ercoşkun da, Kadınlar Gününün senede bir kere olmaması gerektiğini, sürekli olarak kadınlara saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, "Kadınlar çiçektir, sevilmeli. Biz kadınlar çalışmak zorundayız, eve katkıda bulunmak için. Emekçiyiz, çalışıyoruz. Çünkü haftada bir gün iznimiz olduğu için yetmiyor. Evde de, sokakta da çalışıyoruz. Yükümüz çok ağır tabi ki. Bütün dünya kadınlarının Kadınlar Gününü kutluyorum. Şiddete hayır diyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınlara tecavüz edilmediği, şiddet gösterilmediği bir hayat istediğini ifade eden Temizlik İşçisi Nurhan Kaya ise, "Burada Tepebaşı temizlik işlerinde 6 yıldır çalışıyorum. Kadınların böyle çalışması güzel. Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Güzel bir şey yani emekçi kadınlar. Mutluluk, huzur kadınlar için. Kadınların şiddet görmeyeceği mutlu bir hayat. Kadınlarla ilgili tecavüzün böyle olaylar olmayacağı güzel bir şeyler diliyorum" diye belirtti.

(Muhammed Emin Beytul - Mustafa Kaplan/İHA)