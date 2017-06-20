'Sokak siyasetinin değil, meşru siyasetin ön plana alınması lazım'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP'nin adalet yürüyüşüne ilişkin, 'Ben biran önce meşru zeminlerde siyaset yapıp, meşru zeminlerde tekliflerini ortaya koymaya davet ediyorum' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP'nin adalet yürüyüşüne ilişkin, "Ben biran önce meşru zeminlerde siyaset yapıp, meşru zeminlerde tekliflerini ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Kalkınma Platformunun üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'de demokratik bir düzen var. Bu demokratik düzen içerisinde işleyen parlamentomuz var, meclisimiz var. Yine meşru adalet sistemi ve yargımız var. Bunun içerisinde kim neye itiraz ediyorsa edebilir, görüşlerini çok rahat bir şekilde dile getirebilir. Buralarda herhangi bir kısıtlama, herhangi bir engelleme söz konusu değil. Meclisimiz gece gündüz çalışıyor, hatta tatil zamanlarını da uzatarak çalışıyor" diye konuştu.



CHP'YE MEŞRU SİYASET ÇAĞRISI

Ana muhalefet partilerinin sorumlu olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sokak siyaseti değil, meşru siyaseti ön plana alması lazım. Aksi taktirde marjinal bir yaklaşım içerisine girmiş olurlar ve siyaset kurumuna, demokrasiye zarar vermiş olurlar. Dolayısıyla ben biran önce meşru zeminlerde siyaset yapıp, meşru zeminlerde tekliflerini ortaya koymaya davet ediyorum. Türkiye'de gerçek adaleti arıyorsak, bunu yapmamız lazım. Ama bunu değil de hükümeti zor duruma düşürmeyi istiyorsak, dış dünyaya kendi ülkemizi şikayet eder pozisyona düşmeyi istiyorsak, kendi yargımızı ve adalet sistemimizi vatandaşlarımız nezdinde güvenilmez hale getirmeye çalışıyorsak bu tür yollara tenezzül edebiliriz. Bir muhalefet partisinin bunu yapmaması lazım, sorumlu bir anlayış içerisinde davranması lazım" şeklinde konuştu.

Yılmaz, daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger, Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas ve kurum müdürleriyle birlikte Kalkınma Platformu toplantısına katıldı.

(Yılmaz Atar /İHA)