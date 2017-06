Sokak sanatçılığından kazanıp açlara yemek yediriyor

Eskişehir'de yaşayan Ersin Ercan, sokak sanatçılığından kazandığı parayla evinde yemek yapıp, sosyal medyadan kendisine ulaşan aç insanlara ulaştırıyor.

Eskişehir'de yaşayan Ersin Ercan adeta bir Robin Hood gibi çalışmaya devam ediyor. Kendi işinden arta kalan zamanlarda özellikle akşamları eline aldığı gitarı, mızıkası ve ziliyle sokaklarda konser veren Ercan, topladığı paralarla evine dönerken yemek malzemesi alıyor. Aldığı malzemelerde ertesi gün akşam yemek hazırlayan Ercan, sosyal medya üzerinden kurduğu grup ile karnı aç ama parası olmayan vatandaşlara buluşma noktasını söylüyor. Ramazan ayı dolayısıyla iftara denk getirdiği yemek saatini, Ramazan sonrası da akşam yemeği olarak devam ettireceğini anlatan Ercan, projesini Türkiye çapına yaymak için çabalıyor.



"BENDE OLAN BİR ŞEYİ PAYLAŞMAK BENCE GÜZEL GÖRÜNDÜ"

Yemek paylaşma fikrinin sokakta yaşayan aç insanlardan kaynaklandığını aktaran Ercan, öğrencileri de projeye dahil ettiğini anlattı. Sokakta çok ve farklı ihtiyaçları olan insanların yer aldığını ifade eden Ercan, "Bir yerlerde yaşıyoruz. Hepimiz insanız bir şeylerin eksik kaldığını düşünüyorum insan olarak. Çünkü her gün evde kahvaltı yapıyorum, akşam yemeği hazırlıyorum. Biraz da elim bol galiba hazırladığım yemeklerin bir kısmını çöpe dökmek zorunda kalıyorum. Çünkü paylaşacak kimse yok. Ama sokakta bir sürü aç insan var. Bunları düşünüyorum, bunları düşündükten sonra da bunu paylaşmak istedim. Bu paylaşımı biraz daha arttırarak, artık sokakta gönüllü olarak, parklarda ve buna benzer yerlerde, yaptığım yemekleri paylaşabilmek, insanlarla bir şeyleri paylaşabilmek, hayatı paylaşabilmek adına böyle bir şey tasarladım. Kendimi düşündüm, müzisyenlik çok geri planda kalan bir şey ama bunun tabii finansını oradan sağlıyorum. Oradan kazandığım parayı bu iş için harcıyorum ve bu anlamda kendimi gerçekten iyi hissediyorum. İlk başta yola çıkmamamın sebebi şuydu; aslında bunu ilk tasarladığım şey, sokakta internet kullanmayan, hiç internetle bağlantısı olmayan insanlardan yola çıkmaktı niyetim ama şuanda gördüğünüz gibi onları böyle çok fazla yakalayamıyoruz. Gecenin belli saatlerinde veya günün belli saatlerinde sokakta oluyorlar veya daha başka yerde oluyorlar. Çok fazla yakalayamıyoruz, yakalayamadığımız için de 'Haydi gel sana bir yemek ısmarlayayım!' veya başka bir durum olmuyor. Sokakta bu tarz ihtiyacı olan insanlar dışında, farklı davranan ve farklı ihtiyaçları olan insanlar var. İnsanları kandırmaya yönelik hareket eden insanlar da var. Bunları ayrıştırmak da gerekiyor. Böyle bir ayrışıma da giremiyoruz. Böyle olduğu için aslında bakarsanız, internette şöyle bir şey düşündüm; Bir öğrenci yaşantısını düşündüm. Parasını belirli başlı noktalarda iyi harcar, sonrasında iyi harcayamaz, aç kalabilir. Bir yemeği paylaşmak, bende olan bir şeyi paylaşabilmek bence güzel göründü" dedi.



"ESKİŞEHİR YEMEK PLATFORMUNDAN BANA DİREK ULAŞABİLİRLER"

Ramazan ayı sonrası da akşam yemeklerinin devam edeceğini açıklayan Ersin Ercan, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Ramazan dolayısıyla iftara denk geldi. İftar saatini tercih ettik. Gündüzleri çalıştığım için öğle yemekleri veya sabah koşullarında çok fazla yardımcı olamıyorum ama yardımcı olabilecek arkadaşlar olursa, onların da destek sağlayabileceği konumda bir şeyler ayarlayabilirim ama şu anda benim durumum sadece akşam yemeği vermek üzere. İftar saati Ramazan'dan dolayı ama biz bunları her akşam veriyoruz. Sadece ramazan dolayısıyla yapmıyoruz. Ramazan dolayısıyla zaten belediyeler de yapıyor. Türkiye'nin her belediyesi ramazan dolayısıyla insanlar yemek veriyor ama diğer 11 ayda insanlar neler yapıyorlar. Onları düşünmek gerekiyor. Diğer 11 ayda insanların yaptıkları şey de belli. İnsanlar yemeklerini yapıyorlar ve çöplere döküyorlar. İnsanların yemeklerini çöplere dökmesini istemiyorum. Yani Afrika gibi ülkelerde, Türkiye'de özellikle bir sürü aç insan var. Bu yemekleri çöpe dökmek yerine paylaşabiliriz. Nasıl ulaşabilirler, internetteki grubumuzun ismi 'Eskişehir Yemek Paylaşım Platformu' buradan ulaşabilirler. Şuanda Eskişehir'de ama bunu Türkiye çapında bir noktaya getirmek istiyorum ama bunu tek başıma ne benimle ne de benim gibi birkaç insanla gerçekleştiremeyiz. Bir sürü insanın ihtiyacı var. Yemek paylaşmak istiyorlarsa veya yemek yemek istiyorlarsa onların yönlendirmelerini şu anda yapabilirim."

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan/İHA)