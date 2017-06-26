Sokak ortasında soyguncu dehşeti kamerada

Sokak ortasında soyguncu dehşeti kameraya yansıdı.
Sokak ortasında soyguncu dehşeti kameraya yansıdı. Amerika Birleşik Devleti'nin New Orleans şehrinde kaydedilen görüntülerde, iki gencin sokakta yürüdüğü görülüyor. Bu sırada iki kişi de arkadan yaklaştıkları şahıslara saldırıyor. Daha sonra sonra 2 soyguncu daha olay yerine geliyor ve gençlerin üzerinde ne var ne yoksa alarak olay yerinden kaçıyor. Talihsiz gençlerden birinin kanlar içinde yerde kaldığı görülürken o anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor.
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