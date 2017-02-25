Sokak ortasında hasmına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında silahlı kavga kameraya yansıdı.

Sokak ortasında silahlı kavga kameraya yansıdı.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden.Bir otoparkta tartışan gençlerden biri silahını çekerek hasmına kurşun yağdırıyor.

Çok sayıda merminin isabet ettiği genç hayatını kaybederken, saldırgansa olay yerinden kaçıyor.

