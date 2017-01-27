Sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi ile sokak ortasında tartışan adam eşini öldürüp, olay yerinde intihar etti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi ile sokak ortasında tartışan adam eşini öldürüp, olay yerinde intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya ilçesi Baran Caddesinde meydana gelen olayda, Seyfettin D. (57) boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Şükran D. (46) ile karşılaştı. Çift arasında başlayan tartışmada Seyfettin D., montunun altında taşıdığı tek kırma av tüfeği ile eşi Şükran D.'nin başına bir el ateş ederek öldürdü. Seyfettin D., daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, karı kocanın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesedi Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)