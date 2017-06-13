Sokak ortasında çatıştılar!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın zanlıları yakalandı. Olay anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın zanlıları yakalandı. Olay anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Olay, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 Mayıs'ta G.A., Y.S., G.A. ve M.A'nın içinde bulunduğu otomobilden, Bosna Caddesi üzerinde G.Ç., Y.F., M.Y. ile Aşkın Mantarcı'ya ateş açıldı. Şahısların da araç içerisinde bulunanlara karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Yaşanan çatışma sonucunda Aşkın Mantarcı olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya karışan diğer şüpheli Y.F. ayağından yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerden O.A., Y.S. , G.A. ve M.A. kayıplara karıştı. Olaya karışan diğer şüpheliler G.Ç., Y.F. ve M.Y. polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak çıkarılmış oldukları adli makamlarca serbest kaldı.

Olayı derinlemesine araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri O.A. ve Y.S. isimli şahısları İzmit'te, diğer şüpheliler G.A. ve M.A. isimli şahısları Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin olayda kullanmış oldukları 2 adet otomatik tüfek ile 2 adet 9 mm çaplı tabanca Çayırova ilçesinde boş arazide çalılıklar arasına gizlenmiş bir şekilde bulundu.

Yapılan tahkikatta şüpheli O.A. ile maktul Aşkın Mataracı arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, O.A.'ya kardeşi G.A. ile arkadaşları Y.S. ve M.A.'nın yardım ettiği iddia edildi. Şüpheli O.A. , Y.S. , G.A. ve M.A. isimli şahıslar bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kandıra T 2 kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayın MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında yürüyen gruba bir otomobilden ateş edilmesi ve daha sonra sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma yer alıyor.

(Mehmet Oğuzhan Altun / İHA)