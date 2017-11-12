12.11.2017 16:23 Sokak ortasında balonla rövaşata

Sosyal medyada yayılan videoda bir adamın kaldırımda yürürken yerde balon gördüğü, balona rövaşata çekmeye çalıştığı güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan videoda bir adamın kaldırımda yürürken yerde balon gördüğü, balona rövaşata çekmeye çalıştığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerde gördüğü balonla rövaşataya kalkmak isteyen adam başarılı olamadı. Görüntülerde adam yere düşerken, ayakkabısı çıkıyor. Yerdeyken balona omzuyla vurduğu anlar ise dikkat çekiyor. Şahıs, daha sonra yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi ayakkabısını giyip yoluna devam ediyor.

Görüntünün Ankara Kızılay'da çekildiği öğrenildi.

(Seyid Fatih Poyraz / İHA)

