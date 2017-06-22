Sokak köpeğine tümör ameliyatı

Bursa'da karnında 6 kiloluk tümör bulunan sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 4 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.
Bursa'da karnında 6 kiloluk tümör bulunan sokak köpeği, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 4 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, karnında 6 kiloluk tümör bulunan sahipsiz bir köpeğin hayata tutunmasını sağladı. Barınak ekipleri tarafından Gökçeören Mahallesi'nde bulunan 5 yaşındaki kangal kırması cinsi köpek, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ve en donanımlı merkezlerinin başında gelen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Yapılan tetkiklerde köpeğin karnında 6 kiloluk tümör olduğu belirlendi. Barınak ekipleri, vakit kaybetmeden köpeği ameliyata aldı. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından köpeğin vücudu tümörden temizlendi. Ekiplerin 'Yaşam' adını verdiği köpek, ameliyatın ardından hayata yeniden 'merhaba' dedi. Yoğun bakımda çıkan ve Yaşam, ayağa kalktı. Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tutulacak olan köpek, daha sonra doğal ortama bırakılacak.
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