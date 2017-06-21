Sokak kedilerine uygulanan şiddet kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da bir vatandaşın sokak kedilerine uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir vatandaşın sokak kedilerine uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa Kocatepe mahallesinde vatandaşlar sokak kedilerinin beslenmesi için kapı önlerine mama ve su kapları koydu. Ancak mahalle sakinlerinden bazıları çevreyi kirlettikleri gerekçesi ile bu duruma tepki gösterdi. Evin önüne mama kabı konmasına kızan bir kadın, sokak kedilerine şiddet uyguladı. Apartmana gireceği sırada kapının önünde duran kedilere kızan şahıs, elindeki çantası ile kedilere vurup kovalamaya başladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aradan bir süre geçtikten sonra yine apartmandan dışarı çıkan aynı şahıs yine sokaktaki kaplara konan mamaları yerken kedileri gördü. Bu kez elindeki çöp dolu poşetle kedilere vuran kadının tavrı çevredeki vatandaşları da çileden çıkardı.



"ASLINDA BURASI ONLARIN YAŞAM ALANI"

Sokak kedilerine bakan mahalle sakinlerinden Nazlı Damla, "Biz buraya sokak hayvanları için mama ve su bırakıyoruz. Herkesin yapması gereken bir durum. Fakat burada yaşayan bazı insanlar bu durumdan rahatsız olup. Hayvanlarıma şiddet uyguluyorlar. Aslında burası onların yaşam alanı, onlar sokaklarda yaşıyorlar ama onların yaşam alanlarına müdahale, onları buradan dışlama, onlara şiddet uygulama gibi sürekli bu durumları yaşıyoruz. Onlarla ilgili kapımıza şikayet geliyor. Onların yaşam haklarına müdahale edip bizim mama vermemize de engel oluyorlar" diye konuştu.

Kedilere şiddet uygulayan kadın hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Damla, "Bizim bir kedimiz doğum yaptı. 5 yavrusu oldu. Biz onları evimize aldık. Sokakta insanlar rahatsız olmasın diye evde bakımlarını üstlendik. Sonra da hepsini sahiplendirdik. Hayvan hakları konfederasyonuna zaten o şahıs için suç duyurusunda bulunduk. Gereken işlemler yapılacak. Burada uygulanan şiddette bu kedi yola kaçabilir ve bir aracın altında kalabilirdi. Bu suç ve bu insanlığa sığmaz." şeklinde konuştu.

(Mehmet Altunışık/İHA)