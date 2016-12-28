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Sokak hayvanları sahiplendirmede büyük başarı
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Sokak hayvanları sahiplendirmede büyük başarı

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde sahiplendirdiği bin 200 sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde sahiplendirdiği bin 200 sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.

2009 yılında bu güne kadar 8 bine yakın sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Doğal Yaşam Merkezi, 2016 yılı içinde 368 kedi ve 832 köpek olmak üzere toplam bin 200 hayvan sahiplendirdi. Merkezde bulunan 869 köpek ve 549 kedi kısırlaştırıldıktan sonra mikroçip takılarak alındıkları yerlere bırakıldı. Tedaviye muhtaç 874 sokak hayvanı ise tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Müdürlüğe gelen kedi, köpek, yaralı ve hasta kedi köpek, kuş, güvercin, tavşan, yılan, at, eşek ve ilaçlama olarak toplam 6252 şikâyet değerlendirildi.

Yetkililer, sokak hayvanlarının halk sağlığı açısından önemli bir yer teşkil ettiğini ve Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığını esas alan uygulamalarının aralıksız süreceğini ifade ettiler. Yapılan açıklamada, "Evcil bir hayvan edinmek isteyen tüm yurttaşların öncelikle Doğal Yaşam Merkezi'nde sahiplendirilmeyi bekleyen sokak hayvanlarını tercih etmeleri halk sağlığı açısından da çok önemli. Yasalara göre sokak hayvanlarını 1 ay içinde aldığımız yere bırakmak zorundayız. Sahiplendirmeler ne kadar çok artarsa sokak hayvanları sorununun çözümü de o kadar kolay olur. Sahiplendirme yaptığımız sokak hayvanlarının 1 yıllık sağlık hizmetlerini de Doğal Yaşam Merkezi veriyor. Tehlikeli tür olarak sınıflandırılan hayvanların bakımı da kanunen yasak olduğu gibi çeşitli olumsuzluklara da neden oluyor. Yurttaşlarımız bu tür hayvanlara karşı da dikkatli olmalı" ifadeleri kullanıldı.

2 bin 500'e yakın çocuk binicilik öğrendi

Veteriner İşleri Müdürlüğünün diğer bir faaliyet alanı olarak 2 bin 418 çocuk ata bindirildi. 6 bin 352 çocuk ise atla tanıştırma etkinliğine katılırken, 60 engelli çocuk adaptif binicilik eğitimi aldı. 8 bin 504'ü çocuk olmak üzere 27 bin 745 vatandaş Doğal Yaşam Merkezini ziyaret etti. 2017'de 5'incisi düzenlenecek 'Hayvan Sevgisi' konulu resim yarışmasına 2016 yılında 33 ilkokuldan toplam 634 öğrenci katıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan sevgisini çocuklara yaşatabilmek için yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Proje ile ilköğretim okullarını ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla ilgili temel eğitimleri gerçekleştiriyor. Bu güne kadar Eskişehir çapında 21 okulda 2 bin 500'den fazla öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veterinerler, çocuklara sokak hayvanları ve evcil hayvan bakımı ile ilgili temel bilgilerden oluşan sunumlar yapıyorlar. Sunumlarda sokak hayvanları ile ilgili çocuklara beslenme, bakım, sahiplenme konuları anlatılırken evcil hayvanlar ile ilgili de bilgiler veriliyor.
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