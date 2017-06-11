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Sokak futbolunun kralı FC Günaydın
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Sokak futbolunun kralı FC Günaydın

Neymar Jr's Five'ın Türkiye Büyük Finali sona erdi. Dünya genelinde 53 ülkede 100 binin üzerinde oyuncunun katıldığı turnuvanın Türkiye Şampiyonu, finalde FC Saplantı takımını 5-0 mağlup eden Ankara ekibi FC Günaydın oldu.

Neymar Jr's Five'ın Türkiye Büyük Finali sona erdi. Dünya genelinde 53 ülkede 100 binin üzerinde oyuncunun katıldığı turnuvanın Türkiye Şampiyonu, finalde FC Saplantı takımını 5-0 mağlup eden Ankara ekibi FC Günaydın oldu.
Geçmiş zamanlarda mahalle aralarında oynanan 'saf' futbolu canlandırmak için Red Bull sporcusu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvasının Türkiye Finali, 9 şehirden 12 takımın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın büyük finaline, Çanakkale'den Boca, Trabzon'dan Los Galaktikos, İstanbul'dan Karacabey F.C, İstan F.C, Bitse de Gitsek ve Saplantı FC, Konya'dan San Marino, Denizli'den 52 Sport, Ankara'dan Günaydın, İzmir'den Müptezel United, Bursa'dan Big Bosses, Adana'dan da Karaeski katıldı.
Birbirinden güçlü takımların mücadelesine sahne olan turnuvada rakiplerini birer birer saf dışı bırakan Ankara ekibi FC Günaydın ve İstanbul ekibi FC Saplantı finalde karşı karşıya geldi. Kazananın Neymar Jr's Five Dünya Finali içi Brezilya biletini kapacağı final müsabakasını 5-0'lık sonuçla FC Günaydın kazanmayı başardı.
İstanbul Ticaret Odası yanı otoparkında kurulan özel alanda İstanbul Boğazı'na karşı mücadele eden takımların yanı sıra Neymar Jr's Five Türkiye Finali, birbirinden keyifli etkinliklere de sahne oldu. Red Bull sporcusu Birkan Polat, motosikleti ile unutulmaz bir gösteri sunarken, Ümit Uçur da basketbol akrobasi gösterisi ile seyircilere keyifli anlar yaşattı.

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