Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı

CHP yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan Şenay Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek etmek' suçundan gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şenay Günaydın bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sorgusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç tarafından yapılan Günaydın, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek etmek' suçu kapsamında tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sevk yazısında mevcut delil durumu yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Sevk yazısında ayrıca Şenay Günaydın'ın "Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün" şeklindeki konuşmayı Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda yaptığı bildirildi.

Yazıda, Günaydın hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. 49 yaşında olduğu belirlenen Şenay Günaydın'ın sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı. Günaydın atılı suç kapsamında 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşü için Şenay Günaydın, "Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün" diyerek sokak eylemleri başlatmaya çalışmıştı.

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı üyesi ve CHP'li Ataşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortaya çıkan Şenay Günaydın'ın oğlunun Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Fatih Bayraktar olduğu ve 1 Eylül 2016'da yayımlanan 627 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiği belirlenmişti.