Sokağı süsleyen esnafın işleri açıldı

Van'da işleri kötü giden esnaf, sokaklarına şemsiye ve kuş yuvaları asarak rengarenk boyalarla süsledikten sonra işleri açıldı.

Van'da işleri kötü giden esnaf, sokaklarına şemsiye ve kuş yuvaları asarak rengarenk boyalarla süsledikten sonra işleri açıldı.

İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan Nurbaba 1 ve 2. Sokak esnafı, işlerinin durgun olmasından dolayı girdikleri arayışlar neticesinde sokaklarını değiştirme kararı aldı. Gerekli izinlerin alınmasından sonra trafiğe kapatılan sokağı kendi imkanlarıyla şemsiye ve kuş yuvalarıyla süsleyen esnaf, nostaljik bir ortamda müşterilerine hizmet vermenin keyfini yaşıyor.

İHA muhabirine konuşan sokak esnafından Ercan Tay, iftardan sahura kadar iki sokağın tıklım tıklım olduğunu belirterek, "Geçmişte sokağımızın işlevsizdi ve insanlar geçmeye korkuyordu. Son bir yıl içerisinde buranın esnafı olarak, 'burayı nasıl canlandırabiliriz?' diye fikir alışverişinde bulunduk ve esnafımızın ortak kararı ile sokağımızı ilgi çekici hale getirerek buraları canlandırmayı hedefledik. Bu doğrultuda esnafımızın katkılarıyla buraya şemsiyeler astık. Sokağımızın boyaması, çiçeklendirilmesi, aydınlatılması dahi tüm çalışmaları buranın esnafı olarak ortak hareket ederek ve herkes kendi bütçesinden destek vererek gerçekleştirdik" dedi.



"SOKAĞIMIZ İLGİ ODAĞI OLDU"

Sokaklarının o günden sonra ilgi odağı haline geldiğini anlatan Ercan Tay, "Sokağımız o günden bu yana ilgi odağı oldu. Çalışmayan, ticaret yapamayan esnafın ekonomisi canlandı. Amacımıza bir nebze de olsa ulaşmış durumdayız. Tek talebimiz sadece bu sokakla kalınmaması, Van'ın farklı sokaklarının da bu şekle getirilerek sosyal yaşam alanlarının genişletilmesidir" şeklinde konuştu.



"İŞLERİMİZ GAYET İYİ"

Sokak esnafından Süleyman Turan ise burada semaver çayı sattıklarını ifade ederek, "Sokağımızın geleneği çok güzel, bizler de semaver çayı satıyoruz. İşlerimiz gayet iyi. Van'da semaver ayı meşhurdur. Rağbet oldukça güzel, sokağımız ilgi çekiyor. Esnaf olarak bizler de müşterilerimiz de gayet memnundurlar" dedi.

İki yıl öncesine kadar bu sokaklara akşam saatlerinde kimsenin uğramadığını anlatan Ethem Sarı da, "Bizler kendi aramızda batı illerimizdeki örnek sokaklarla ilgili bir araştırma yaptık. Daha sonra sokağımıza böyle bir güzelliği uygun gördük. Şu anda sokağımız gayet canlandı. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız son derece memnundurlar" diye konuştu.

Nurbaba 2. Sokak'ta müzik aletleri işletmesi bulunan Gürgin Güneyli de, sokağı ziyaret eden vatandaşlara müzik ziyafeti sunduklarını ifade ederek, "Bu sokaklarımızda esnafımızın girişimi ile hareketlilikler başladı. Sokak biraz daha güzelleşmeye ve sosyalleşmeye başladı. Daha önce buralar çok güvensiz ve kimsenin geçmediği bir durumdaydı. Şimdi ise insanlar biraz daha buraları keşfetmeye başladı. Esnafımızın da katkılarıyla insanların güvenle gezebileceği, sosyalleşebileceği, oturup yemek yiyebileceği, çay içebileceği bir sokak haline dönüştü" ifadelerini kullandı.

Sosyal aktiviteleri sayesinde kısa sürede ün kazanan sokak, halkın ilgi odağı haline geldi. Ramazan nedeniyle iftardan sahura kadar açık olan sokakta, özellikle aileler ve kadınlar rahat bir şekilde zaman geçirdiklerini ifade ettiler.

(Murat Dalgın/İHA)