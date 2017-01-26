Sokağa çıkma yasağının olduğu mahalleden mühimmat çıktı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. Fırat Mahallesi'nde yapılan çalışmada, 3 havan, roketatar, 5 uzun namlulu silah, 6 bomba atar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara güvenlik güçlerince el konuldu. (Mehmet Salih Keskin /İHA)
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