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'Sokağa atılacak bir tek kuruşumuz dahi yok'
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'Sokağa atılacak bir tek kuruşumuz dahi yok'

Transferlerle ilgili olarak basında çıkan haber ve yorumlara Konyaspor'dan açıklama geldi. Açıklamada, 'Konyaspor'umuzun sokağa atılacak bir tek kuruşu dahi yoktur' denildi.

Transferlerle ilgili olarak basında çıkan haber ve yorumlara Konyaspor'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Konyaspor'umuzun sokağa atılacak bir tek kuruşu dahi yoktur" denildi.
Kulübün resmi internet sitesinden transfer haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarımıza yönelik basında yer alan bazı haber ve yorumları dikkatle, aynı zamanda üzüntüyle takip etmekteyiz. Konyaspor'umuzun menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğumuz bir süreçte, spor kamuoyunun bu şekilde yanlış bilgilendirilmesi, camiamızda huzursuzluk yaratmaktadır. Bahse konu haber ve yorumlarda aktarıldığı gibi üç yıl içinde ödenecek paranın, bugün kulübün kasasından çıkmış gibi gösterilmesini ve belirtilen rakamların gerçeği yansıtmamasını taraftarımızın takdirine bırakıyoruz" denildi.

"KONYASPOR'UMUZUN SOKAĞA ATILACAK BİR TEK KURUŞU DAHİ YOKTUR"
Konyaspor'un menfaatlerinin gözetildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Öte yandan, bilindiği üzere 5 futbolcumuzun sözleşmesi sona ermişti. Bu futbolcularımızın yerine teknik heyet değişikliği olmasaydı bile yeni isimlerin kadromuza dahil edilmesi kaçınılmazdı. Yeşil-beyaz renklere gerçek manada gönül vermiş taraftarlarımızın şunu bilmesinde fayda vardır. Geçmişte kulübü abluka altına alıp Konyaspor'umuzu borç batağının içine sürükleyenlerin ağır mirasını temizlemiş bulunmaktayız. Bu ablukadan sürekli şikayet eden, acı reçetesini ödeyen bir yönetimin, kulübün kapılarını yanıltıcı, yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı haberlerde olduğu gibi, transfer sezonunun nimetlerinden faydalanmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara açması asla düşünülemez. Konyaspor'umuzun sokağa atılacak bir tek kuruşu dahi yoktur. Taraftarımız müsterih olsun. Bugün tırnaklarımızla kazıyarak kulübümüzü getirdiğimiz noktadan geri dönüş yapmamız asla söz konusu değildir. Konyaspor'umuzun yüksek menfaatleri doğrultusunda gerekenler yapılmaktadır. Son olarak; camiamızın yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğimiz süreçte kulübümüzün resmi kanallarından duyurulan açıklamalara itibar etmesini, bu mecranın dışında, transfer çalışmalarıyla ilgili yapılan spekülatif haberlerin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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