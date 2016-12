30.12.2016 15:20 ŞOK Market, 2017'de her gün üç yeni mağaza açacak

2016 yılında bin mağaza açarak 4 bin kişiye yeni istihdam sağlayan Şok Market, 2017 yılında da her gün 3 mağaza açarak 4 bin kişiye daha iş imkanı sağlayacağını açıkladı.



Türkiye'nin önemli perakendecilerinden Şok Marketler yılı, hedeflediği gibi 4 bin mağaza açarak tamamladığını açıkladı. 2016 yılı son mağaza açılışı ile 17 bin çalışanı olduğunu beliren şirket, gelecek sene her gün üç mağaza açmayı planlayarak, yılın sonunda bin yeni mağazayı tüketicisiyle buluşturmayı hedeflediğini bildirdi.



2011 yılında bin 200 mağaza ile aldıkları şirketi, dört yılda dört katı büyüttüklerine işaret eden ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 2016 yılında yüzde 40'a yakın büyüme yakalayarak yılın en hızlı büyüyen perakendecisi olduklarını hatırlatarak, "2016 yılında 4 bin kişiye istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 17 bine yükselttik. Dev bir perakende ailesi olduk. 2017 yılında, bin yeni mağaza açıp market sayımızı beş bine çıkaracağız" dedi.