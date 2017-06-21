Şok iddia: NATO uçağı Rus bakanın uçağını taciz etti
Rusya, NATO F-16 uçağının Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun bulunduğu Rus uçağını taciz ettiğini öne sürdü.
Rusya, NATO F-16 uçağının Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun bulunduğu Rus uçağını taciz ettiğini öne sürdü. Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'yu taşıyan Rus uçağının Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait F-16 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ileri sürüldü. Olaya bir Rus jetinin müdahale ettiği ve NATO uçağını uzaklaştırdığı ifade edildi.
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