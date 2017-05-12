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Şok detay ortaya çıktı! Ülkeyi yerle bir edip Erdoğan'ı...
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Şok detay ortaya çıktı! Ülkeyi yerle bir edip Erdoğan'ı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehin alınmasına ilişkin planların detayları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin iddianamede, başarısızlıkla sonuçlanan askeri darbe girişimine Kara Havacılık Komutanlığında görevli personelden katılanlar ve Kara Havacılık Komutanlığında meydana gelen olaylar soruşturmanın konusunu oluşturdu.

İddianameye göre, Kara Havacılık Komutanlığına ait Kobra, Süper Kobra ve Atak gibi taarruz helikopterleri ve biksi makineli tüfek yerleştirilmiş Sikorsky ve Cougar gibi genel maksat helikopterleriyle Beştepe, Kızılay-Genelkurmay Başkanlığı civarı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığının Yenimahalle Yerleşkesi, Oran'daki TRT binası civarı, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Gölbaşı Türksat Yerleşkesi gibi bölgelere bombalı saldırılarda bulunuldu.

REHİN KOMUTANLAR ASKERİ ÜSSE GETİRİLDİ

Kara Havacılık Komutanlığına ait Sikorsky, Cougar ve UH-1 gibi genel maksat helikopterleri ile darbeci askerler operasyon merkezlerine sevk edildi, darbe girişiminde kullanılacak mühimmat taşındı ve rehin alınan komutanlar Akıncı Üssü'ne getirildi.

FETÖ yapılanması içindeki asker şüphelilere "abi"lik yapan, onlara emir ve talimat veren sivillerle Kara Havacılık Komutanlığında görevli FETÖ mensupları oldukları belirlenenler de soruşturmaya dahil edildi.

HAZIRLIKLARA HIZ VERDİLER

Darbe planının 12 Temmuz 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından onaylanması üzerine Kara Havacılık Komutanlığında darbeyi yönetecek şüpheliler, Kara Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Kışlası'nın kontrolünün sağlanması, bu kapsamda 15 Temmuz'daki nöbet listelerinin gözden geçirilmesi, kimi askerlerin nöbetlerinin değiştirilmesi, darbe faaliyeti kapsamında helikopterleri kullanacak pilotların, helikopterler ve hangarlarda görev yapacak teknisyenlerin, Güvercinlik Kışlası'nın kontrolünü sağlayacak personelin belirlenmesi ve helikopterlerdekilerle askerlerin kullanacağı mühimmatın temini gibi darbe hazırlığı faaliyetlerine hız verdi.

Hazırlıklar yapılırken bunların rutin askeri faaliyet olarak algılanması için azami derecede gayret gösterildi, darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığı ile ilgili kısımlarının planlama toplantıları, Kara Havacılık Komutanlığında görevli şüphelilere ait Güvercinlik Kışlası'nda bulunan odalar ile şüpheli Muhammet Baran'a ait Ankara Yenimahalle'deki adreste yapıldı.

TELEFONLARINI DIŞARIDA BIRAKIP...

Baran'a ait adreste 13-14 Temmuz'da yapılan darbe toplantılarına şüpheliler Halil Gül, Özcan Karacan, Erdal Başlar, Taha Fatih Çelik, Murat Bolat, İlkay Ateş, Deniz Okan Kocakurt ve Sadullah Abra'nın katıldığı belirlendi.

Baran'a ait ev dışında da şüphelilerin, Kara Havacılık Komutanlığındaki odalarında konuşulanların duyulmaması ve muhtemel teknik takibe karşı önlem amaçlı her zaman açık duran oda kapılarını kapatarak, telefonlarını odanın dışında bırakarak ve televizyonun sesini açarak görüşme ve toplantılar yaptıkları tespit edildi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Kimi zaman gece yarılarına kadar devam eden toplantılara Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin, Murat Bolat, İlkay Ateş, Taha Fatih Çelik, Sadullah Abra, Rafet Kalaycı, Deniz Aldemir, Oğuz Yalçın, Sezgin Uyanık, Mustafa Durmuş, Muzaffer Kartopu, Gökhan Çiçek, Yücel Ersüren, Hakan Cafer Arslan, Mehmet Demirhisar, Ümran Taş, Fatih Karagöz, Okan Kocakurt, Özcan Karacan ve Halil Gül'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin katıldığı belirlendi.

ERDOĞAN REHİN ALINACAKTI

Şüpheli Mehmet Şahin'in, 14 Temmuz 2016'da gece geç saatlere kadar toplantı yaptıktan sonra evine gitmeyerek geceyi Güvercinlik Kışlası'ndaki odasında geçirdiği anlaşıldı.Darbe toplantılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın rehin alınmaları planlandı.

MARMARİS NEDENİYLE PLAN DEĞİŞTİ

Toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da rehin alınmasının planlandığı, Cumhurbaşkanı'nı rehin alacak SAT/SAS komandolarından oluşan ekibin belirlendiği ancak Erdoğan'ın Marmaris'e gitmesi nedeniyle bu planın değiştirildiği tespit edildi.

Toplantılarda, İstanbul'daki SAT/SAS komandolarından oluşan ekibin kışlalardaki depolardan silah çalmaları, İstanbul'daki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait Sikorsky helikopterlerle İzmir Çiğli'ye gitmeleri, İzmir 3. Havacılık Alay Komutanlığından gelecek ve personel taşıyan 3 Cougar helikopterin ekibiyle Çiğli'de buluşmaları, 3 Sikorsky ve 6 Cougar helikopterle 80-90 kişilik gücün bulunacağı filo oluşturulması planlandı.

Bu ekibin Marmaris'e Cumhurbaşkanı'nı rehin almaya gitmesi, Erdoğan'ın kaldığı otelde rehin alınarak Sikorsky helikopter ile Milas üzerinden Çiğli'ye getirilmesi, Cumhurbaşkanı'nın yerinin tespit edilememesi halinde gerekirse Amerikalılardan yer ve net konum tespitiyle ilgili yardım alınması kararlaştırıldı.

Toplantılarda 3-4 kişilik sivil kıyafetli ekibin Cumhurbaşkanı'nı takip etmesi, Erdoğan'ı taşıyacak Sikorsky helikopterin yakıt ikmalinin Milas'ta yapılması, karşı operasyon durumunda rehin alan ekibin Cumhurbaşkanı'nı öldürmesi planlandı.
Ayrıca toplantılarda, Cumhurbaşkanı'nın rehin alınamaması durumunda Hava Kuvvetlerinin ülkeyi yerle bir etmesi de konuşuldu.

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