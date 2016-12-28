28.12.2016 11:41 Soğuktan üşüyen öğrencilerin imdadına başkan Ergene yetişti

Soma ilçesinde İstasyon mahallesinde, Gediz Elektrik A.Ş.'nin yapmış olduğu elektrik alt yapı çalışmaları kapsamında elektrikleri kesilen Atatürk İlkokulu öğrencilerinin yardımına Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene yetişti ve jeneratör göndererek öğrencileri üşümekten kurtardı. Soma ilçesinde İstasyon mahallesinde, Gediz Elektrik A.Ş.'nin yapmış olduğu elektrik alt yapı çalışmaları kapsamında elektrikleri kesilen Atatürk İlkokulu öğrencilerinin yardımına Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene yetişti ve jeneratör göndererek öğrencileri üşümekten kurtardı.



Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene yapmış olduğu açıklamada, "Gediz Elektrik A.Ş.'nin ilçemiz İstasyon mahallesinde yapmış olduğu elektrik alt yapı çalışmaları kapsamında elektrikleri kesilen Atatürk İlkokulunun müdürü belediyemize ulaşarak elektrikler olmadığı için kalorifer kazanının çalışmadığını ve öğrencilerin üşüyeceklerini bildirdi. Biz de hemen Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı Atölyeden 20 KVA gücünde jeneratörü gönderdik ve kazanın elektriğini vererek öğrencilerimizin ısınmasını sağladık. Tabi bu anlamda aydınlatma enerjisini de sağlamış olup öğrencilerimizin derslerinin aksamamasını da sağlamış olduk." dedi.

