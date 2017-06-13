Soğukkanlı cep telefonu hırsızı kameraya yakalandı

Pendik'te bir iş yerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı kameralara yansırken hırsızın soğukkanlılığı dikkat çekti.

Pendik'te bir iş yerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı kameralara yansırken hırsızın soğukkanlılığı dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 17.40 sıralarında Pendik Güzelyalı Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ofis olarak kullanılan iş yerine giren bir kişi çalışanın yerinde olmadığını fark etti. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs çalışanın masa üzerinde bıraktığı telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken hırsızın soğukkanlılığı dikkat çekti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, iş yerine bir kişinin girdiği görülüyor. Bir süre etrafa göz atan hırsız kimsenin olmadığını fark edince ofisin içine doğru ilerliyor. Bir anlık kararsızlık yaşayan zanlının geri dönerek tekrar etrafını kontrol ettiği görülüyor. Çalışanın yerinde olmadığından emin olan hırsız çalışanın masa üzerine bıraktığı telefonu cebine koyarak ofisten çıkıyor. Görüntüleri inceleyen polis, soğukkanlılığı ile dikkat çeken hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

(Cenk İşver /İHA)