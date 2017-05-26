Soğuk yanığı hayatını kararttı

Çorum'da geçirdiği soğuk yanığı hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen, ayak parmakları olmadığı için de yürüyemeyen ve eve hapsolan genç, uzanacak yardım elini bekliyor.

Çorum'da geçirdiği soğuk yanığı hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen, ayak parmakları olmadığı için de yürüyemeyen ve eve hapsolan genç, uzanacak yardım elini bekliyor.

Kale Mahallesi'ndeki kiralık bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren Serkan Kurt (34), çalışamadığı için maddi yönden de zor günlerden geçiyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle psikolojik olarak çöktüğünü ifade eden Kurt, "Bir lokma ekmeğe muhtacım, ayaklarımın üzerine basamadığım için yürüyemiyorum. Yetkililerden sağlık giderlerimin karşılanarak tedavi ettirilmesini istiyorum" dedi.

Ocak ayında başından geçenleri anlatan Serkan Kurt, "Biraz rahatsızdım. Akşam yattım. Sabah uyandım. Aradan üç gün geçmiş. Kendimi yerde yatar vaziyette buldum. Elim balon gibi şişmişti. Vücudumu oynatamıyordum. Sağa sola dönmeye çalıştım, dönemedim. Beni arayanlar olmuş telefonlara bakamadım. Ağabeyim aradı. Kaç gündür seni arıyorum. Niye telefonlara çıkmıyorsun dedi. Abi kalkamıyorum dedim. Ondan sonra arkadaşı geldi o beni kaldırmak için çabaladı ama bir şey yapamadı. Ambulans ve polisi aradılar sonra beni hastaneye götürdüler. Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gördüm. Ayaklarım simsiyah olmuştu. Plastik cerrahi ayağımı dizden itibaren kesecekti ancak yaptıkları müdahalelerle sonuç verince sadece parmak uçlarını kestiler. 4 ay hastanede kalarak tedavi gördüm. Soğuk ve donma yanağı olarak geçiyordu. Bu olaydan önce pazarlarda tatlı ve simit satarak geçimimi sağlıyordum. Ocak ayında hastaneye yattım. Geçtiğimiz günlerde taburcu oldum. O günden beri evde yaşıyorum. Çalışamıyorum. Borçlarımı da ödeyemedim. Ev kiram var. Bankaya olan borçlarım duruyor. Onları da ödeyemedim. Artık ne olacağını bilemiyorum" diye konuştu.

Ayakları hareket kabiliyetini kaybettiği için yürüyemediğini kaydeden Kurt, "Tırnaklarımı bile kesemez hale geldim. Ayakları yara bere içerisinde. Yaralar bir türlü kapanmadı, iyileşmesini bekledim fakat bir türlü iyileşmedi. Yalnız yaşıyorum. Annem babam öldü. Abim var, o da Antalya'da yaşıyor. Ben bu hale gelince işini gücünü bıraktı yanıma geldi. Ekonomik sıkıntılara dayanamadı, ben taburcu olunca geri dönmek zorunda kaldı. Tedavim yarım kaldı, tekrar hastaneye yatarak tedavimin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Serkan'ın yaşadığı drama sessiz kalmayan Bem Bir Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, Serkan'ın durumunun kendilerine bildirilmesinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Gıda ve ev kirası anlamında yardımcı olmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda elimizden gelen yardımı yaparak Serkan'ı hem daha sağlıklı hem de daha güzel bir ortamda yaşamını sürdürmesine çalışacağız. İnsanlık ölmedi imkanlar ölçüsünde bu kardeşimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

(Bülent Özkaleli - M. Muttalip Yalçın/İHA)