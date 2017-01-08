08.01.2017 13:07 Soğuk ve yağışlı hava sokak hayvanlarını da vurdu

Soğuk hava Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Kötü hava koşullarından en çok sokak hayvanlar etkilendi. Soğuk hava Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Kötü hava koşullarından en çok sokak hayvanlar etkilendi.

Bursa'da vatandaşlar, kuşların soğuktan aç kalmaması için evlerinin önüne ekmek ve yiyecek bıraktı. Onlarca kuş, pencerenin önündeki ekmeklere akın etti. Ortaya ise işte bu renkli görüntüler çıktı.



İSTANBUL

Yoğun kar yağışı İstanbul'da da etkili olunca kentin birçok noktası olumsuz yönde etkilendi. Sokak hayvanları da kötü hava şartlarından nasibi aldı. Burası Kağıthane. Semtteki sokak aralarında gezinen köpekler, vatandaşların kaldırıma bıraktığı çöpleri parçaladı, ama nafile. Yiyecek bir şey yoktu. Kar altında kalan çöplerde çaresizce yemek arayan köpekler, yemek bulamayınca karşı kaldırımda yürüyen kediye doğru koşarak gözlerden kayboldu.

Bir semtte daha sokak hayvanlarından görüntüler vardı ki tam da olması gereken. Beyoğlu Belediyesi kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da ihmal etmedi, hayvanların imdadına yetişti. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yaparken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için düzenli olarak yem bırakıyor. Ekipler kış boyunca Beyoğlu'nu adım adım dolaşarak zorda kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bu arada uzmanlar, sokak hayvanları ve doğadaki hayvanlar için yol kenarlarına ve pencere önlerine yiyecek bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor.



