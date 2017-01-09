09.01.2017 14:55 Soğuk ve yağışlı hava hayvanları da vurdu

Soğuk ve yağışlı havada insanlardan daha fazla hayvanları etkiledi. Soğuk ve yağışlı havada insanlardan daha fazla hayvanları etkiledi.

Pazar günü öğle saatlerinde İstanbul'dan Saray'a giden Bülent Vardar, Sami Aygün ve Hakan Güvenç isimli üç arkadaş, Çerkezköy-Saray yolu üzerinde yaralı bir hayvan görünce durakladı. Üç arkadaş yaralı hayvana yaklaştıklarında kanadında kanama olan şahin ile karşılaştı. Yaralı şahini bulan üç arkadaş, Çerkezköy Belediyesi Sağlık İşleri ekiplerine ulaştı ve hayvanı Veteriner Hekimi Şevket Halimoğlu'na teslim etti. Halimoğlu, şahin'in kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Halimoğlu, tedavinin tamamlanmasının ardından yaralı şahini doğaya bırakılacağını da kaydetti.



66 HAYVANIN TEDAVİSİ YAPILDI

Maltepe'de etkili olan kar yağışında mahsur ve aç kalan hayvanlarının yardımına da Maltepe Belediyesi ekipleri yetişti. Maltepe Belediyesi ekiplerinin mama verdiği köpekler, sevinçlerini görevlilerin üzerine atlayarak gösterince ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı. 3 gün boyunca 150 kilo mama dağıtım yapan ekipler, 66 kedi ve köpeğin de tedavilerini gerçekleştirdi.



KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Adıyaman'da ise Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın tepesine çıkan kedi uzun bir süre çıktığı yerden inemedi. Kedinin sesini duyan vatandaşlar kediyi kurtarmaya çalıştı. Aşırı kar yağışı altında uzun bir süre kurtarılmayı bekleyen kedi olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

