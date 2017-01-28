Soğuk havaya aldırış etmeden üstünü çıkarıp intihara kalkıştı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde soğuk havaya aldırmadan üstünü çıkarak çatıya çıkan şahıs intihara kalkıştı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde soğuk havaya aldırmadan üstünü çıkarak çatıya çıkan şahıs intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Hacıkasım Mahallesi Şehir Sokakta ailevi sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki M.K. yaşadığı evin 4'üncü katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden üstünü çıkartan şahıs 2 saatlik çaba sonucu ikna edildi. Çatıdan indirilen şahıs sağlık kontrolleri için hastaneye getirildi.
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