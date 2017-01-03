Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Soğuk havada üşümeyenler dikkat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Soğuk havada üşümeyenler dikkat

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, zehirli guatrın en önemli belirtilerinden birinin üşümemek olduğunu söyledi. Zehirli guatrın mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Saydam, 'En önemli belirtileri üşümemek ve iştah olduğu halde kilo kaybı yaşamaktır' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, zehirli guatrın en önemli belirtilerinden birinin üşümemek olduğunu söyledi. Zehirli guatrın mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Saydam, "En önemli belirtileri üşümemek ve iştah olduğu halde kilo kaybı yaşamaktır" dedi.

Dokuzu Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, zehirli guatrın bedenimizde ciddi hasarlara yol açtığını ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirtti. Saydam, "Zehirli guatr hastalığında genellikle troid bezi fazla hormon salgılar. Bunun sonucunda kişide çeşitli belirtiler görülür. Ciddi bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kemikleri eritir ve kalbi yorar" diye konuştu.

En önemli belirtileri sıcaklığa tahammülsüzlük ve terleme

Prof. Dr. Saydam, bu hastalığın kadınlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çekerek, "Zehirli guatrın birçok çeşidi vardır. Fakat en fazla görülen çeşidi Graves dediğimiz türdür. Bu hastalık türü, halk arasında patlak göz dediğimiz, gözü öne çıkaran patolojidir. Troid bezinde hem fazla üreten hem de fazla üretmeyenler bir aradır. Bu hastalar bu havada incecik bir tişörtle dolaşabilir. En belirgin semptomu sıcaklığa tahammülsüzlüktür. Hastalarda terleme görülür. Diğer bir önemli belirtisi de kilo kaybıdır. Bu hastalığa sahip olan kişilerin iştahı normaldir ama kilo kaybeder. Çünkü hormon fazlalığından dolayı metabolizmaları hızlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"İştahlıysanız ve kilo kaybediyorsanız zehirli guatr ihtimali yüksek"

Kişinin iştahı normalse ve ayda 3-4 kilo kaybediyorsa mutlaka zehirli guatrdan şüphelenilmesi gerektiğini söyleyen Saydam, şöyle devam etti:

"Kişide zehirli guatr varsa kemik ağrıları ortaya çıkar. Ellerde titreme olur. Çay içerken dökerler, tabak yıkarken düşürürler ve kırabilirler. Bunlar en fazla gördüğümüz belirtilerdir. Tüm belirtiler bir arada görülmeyebilir. Kişiden kişiye belirtiler farklılık gösterebilir."

"İlaç tedavisi çözüm değil"

Prof. Dr. Serdar Saydam, ilaç tedavisinin zehirli guatrda kesin çözüm olmadığını, ilaçlar bırakıldığında rahatsızlığın devam ettiğini dile getirdi. Saydam, "Zehirli guatrlı hastaları için radyoaktif ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. İlaçlı tedavide ise ilaç bırakıldığında rahatsızlık devam eder. İlaç tedavisi, hormon üretimini tamamen kesmede etkili değildir. Ameliyatı kaldıramayacak veya ameliyat istemeyen hastalarda uygulanabilir" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Brandenburg Kapısına Türk bayrağı yansıtıldı
Muhaliflerden Astana görüşmelerine boykot
İzmir, kestane kanserini yendi
Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan KUDAKA'ya ziyaret
Onlar elektrik nedir bilmiyor
Yılın ilk meclisi yeni binada
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Brandenburg Kapısına Türk bayrağı yansıtıldı
Brandenburg Kapısına Türk bayrağı yansıtıldı
Muhaliflerden Astana görüşmelerine boykot
Muhaliflerden Astana görüşmelerine boykot
İzmir, kestane kanserini yendi
İzmir, kestane kanserini yendi
Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan KUDAKA'ya ziyaret
Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan KUDAKA'ya ziyaret
Onlar elektrik nedir bilmiyor
Onlar elektrik nedir bilmiyor
Yılın ilk meclisi yeni binada
Yılın ilk meclisi yeni binada
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Isparta'da planlı elektrik kesintisi
Ardahan'a yeni atanan öğretmenlerden Başkan Köksoy'a ziyaret
Ardahan'a yeni atanan öğretmenlerden Başkan Köksoy'a ziyaret
Soğuk havada üşümeyenler dikkat
Soğuk havada üşümeyenler dikkat
Çalıntı otomobilden silah ve jammer çıktı
Çalıntı otomobilden silah ve jammer çıktı
Antalya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Antalya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Silifke Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli üye seçimi yapıldı
Silifke Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli üye seçimi yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English