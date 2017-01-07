07.01.2017 16:44 Soğuk hava ve kar pazarcı esnafını vurdu

Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesinde kurulan cumartesi pazarında tezgahların yarıdan fazlası boş kaldı. Tezgah açan pazarcı esnafı da yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştı. Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesinde kurulan cumartesi pazarında tezgahların yarıdan fazlası boş kaldı. Tezgah açan pazarcı esnafı da yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştı.



Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'in iki pazarından biri olan Alaybey Mahallesindeki cumartesi pazarını soğuk ve karlı hava etkiledi. Yaklaşık 800 pazarcı esnafının tezgah açtığı pazarda 400'e yakın esnaf tezgah açabildi. Havaların soğuması nedeniyle sebze ve meyvenin gelmediğini anlatan pazarcı esnafı bu yüzden çok sayıda tezgahın boş kaldığını söyledi.



Pazara gelmeyen esnaf arasında ise en çok giyim malzemesi satanların olması dikkat çekti.



Pazarcı esnafının halinin içler acısı olduğunu dile getiren Manisa Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Günal şunları söyledi:



"Manisamıza kar yağdı. Bu kar sevindirirken biz pazarcı camiasını üzdü. Sürekli söylüyoruz, vurguluyoruz, her gün dillendiriyoruz ama maalesef bu konuda sesimizi duyan yok. Pazarcının hali bugün yine içler acısı. Gördüğünüz gibi pazarımızın yüzde 80'ini açılmadı. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen özellikle tuhafiye esnafı, bakkaliye esnafı, sebze meyve esnafı sabah ezanıyla birlikte geliyor. Bu saatlerde fırtınayla birlikte aşırı kar yağışından dolayı tezgahlarını açamadılar. Açan arkadaşlar da mağdur bir şekilde soğuk karın altında mücadele vermeye çalışıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir olumsuzluk. Biz söylemlerimizi bir kez daha yineliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle bu çağda, Manisamıza, büyükşehirimize yakışmayan bir pazaryeri. Vatandaşımızın rahat alışveriş yapabilmesi için daha iyi şartlarda, bütün Manisa halkının rahat alışverişi, hijyenik ortamlarda, kaliteli mal alabilmesi için kapalı pazaryerlerine mutlaka ve mutlaka ihtiyacımız var. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. 800 tezgah açılması gerekirken şuanda tezgahların yarısından fazlası yok. Çadır açamıyorlar, sabah yollar kapalıydı. Kendi imkanlarımızla karları küredik ve öbekler halinde birleştirdik. Bir kısmı da vatandaşın gezmesi nedeniyle eridi. Bu şekilde içler acısı bir halimiz var."



Soğuk havada tezgahlarını açan pazarcı esnafı ise yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı.

