10.02.2017 16:25 Soğuk hava geri geliyor

Kar ve soğuk yurda dönüyor. Şimdiden soğumaya başlayan hava özellikle yarından itibaren daha da hissedilecek. Hafta sonu kar yağışı da başlıyor. Kar ve soğuk yurda dönüyor. Şimdiden soğumaya başlayan hava özellikle yarından itibaren daha da hissedilecek. Hafta sonu kar yağışı da başlıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yurdun büyük bir bölümünde hafif şiddetli yağışlar bekleniyor. Yurdun doğu hattında yüksek kesimlerde etkili olacak yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalış bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.



HAFTASONU KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Yani, 10 dereceye çıkan sıcaklıklar, 0 dereceye kadar inecek. hatta soğuklarla birlikte İstanbul'a kar da bekleniyor.

Hava sıcaklığının ayrıca pazar günü daha da düşerek en düşük 1, en yüksek 4, pazartesi ise en

düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.



