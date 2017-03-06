Soğuk balı vurdu

Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 25 dereceyi kadar gördüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüzlerce kovan arı telef oldu.

Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 25 dereceyi kadar gördüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüzlerce kovan arı telef oldu.

Kış aylarında Beytüşşebap ilçe ve köylerinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi sonucu yüzlerce arı telef oldu. Bahar aylarının yaklaşmasıyla arılarının kontrollerini yapmak için çalışan arıcılar kovan kapaklarını açtıklarında arıların telef olduğunu gördü.

Abdurrahman Gökçe adlı arıcı, 45 kovan arısının olduğunu ancak soğuk kış günleri nedeniyle tüm aracılarının telef olduğunu anlattı.

Mecit Bildik, 32 kovan arısının olduğunu anlatarak, bakım çalışmaları yapmak için kontrollerine gittiğinde hepsinin telef olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Kemal Gökçe ise 60 kovan arısından 4'ünün zarar görmediğini belirterek, "Kaç yıldır arıcılık yapıyorum çok sayıda arımız vardı. Soğuklardan dolayı hepsi öldü. Kovan içlerine baktığımızda balın çok olduğunu görüyoruz. O kadar önlem almamıza rağmen hepsi telef oldu" dedi.

