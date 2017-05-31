Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim'de 350 kilometreyi gördü

Jandarma Genel Komutanlığının 178'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hız denemesi yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığının 178'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hız denemesi yaptı.

Etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan köprüde, jandarma üniforması giyen Sofuoğlu, 350 kilometre hıza ulaşarak köprünün hız rekorunu kırdı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde 50 motosikletli Jandarma Motosikletli Asayiş timi eşliğinde gösterisi yaptı. Etkinlik nedeniyle köprünün Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılmasının ardından Sofuoğlu, köprünün Avrupa yakasından başlayarak köprü üzerinde hız denemesi yaptı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu, köprüdeki hız rekorunu kırdı. Yapılan deneme drone ile havadan da görüntülendi.



JANDARMA ÖZEL HAREKAT BİRLİKLERİ DE KÖPRÜDE SIRALANDI

Asayiş timi ve Sofuoğlu, köprüde deneme gerçekleştirdiği esnada Jandarma Özel Harekat Birlikleri de yol kenarlarında sıralandığı görüldü. Denemenin ardından Sofuoğlu, üniformalı çocuklar ve jandarma birlikleriyle beraber "Jandarma 178 yıldır Güçlü, Güvenilir ve Hazır" pankartının önüne hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Ardından Sofuoğlu'nun denemede kullandığı motosikleti de etkinliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü.



"350 KİLOMETRE HIZI GÖREBİLDİM"

Deneme hakkında açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, "Bundan birkaç hafta önce Jandarma Genel Komutanlığından, böyle bir rica geldi. Bende isteklerini kabul ettim, bu tarz konularda olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Güzel bir hava olmasını bekledik. Tabii ki Ramazan ayı olması nedeniyle bir de elbisesinin içerisinde olmam beni zorladı. Ancak inanıyorum ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bu zamana kadar çıkılmış, belki de bundan sonra çıkabilecek en yüksek hıza bu vesileyle çıktık. 350 kilometre hızı görebildim. Daha fazlası mümkündü ancak burada daha önce deneme yapmamıştım. O yüzden o riski almak istemedim. 350 kilometreden sonra hızı kestim. Tabi ki köprünün bu kadar güzel olması asfaltın iyi olması işimi kolaylaştırdı. Buradan jandarmaya teşekkür ederim" dedi.



"KÖPRÜNÜN REKORU KIRILDI"

Sofuoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nün açılışında 400 kilometre hıza ulaşmıştım. Ancak o tabi çok uzun bir çalışmanın sonunda olmuştu. Öyle bir çalışma yapmadım öncesinde çalışma yapmak gerekiyor. Bugün birkaç saat için trafiğe kapatıldı. Bu arada da hiç deneme yapmadan 350 kilometre hızı gördüm. Bir köprünün üzerinde 350 kilometre hızı görmek kolay değildir. Çünkü yukarıdasınız ve büyük bir hava akımı var. Ona rağmen bunu hissettim, çok büyük bir sorun olacağını düşünmedim. Belki 300 yapabilirim diye geldim ama o anki rüzgarda sorun olmadığı için gazı kesmedim. Köprünün rekoru kırıldı diyebiliriz. Trafikte bu hızın yapılma şansı yok" diye konuştu.

(Doğan Can Cesur - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)