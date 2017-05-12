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Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu İtalya'da zirveyi kovalayacak
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Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu İtalya'da zirveyi kovalayacak

Geçtiğimiz Nisan ayında Dünya Supersport Şampiyonası Assen yarışında birincilik koltuğunu tekrar kapan Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu İtalya'nın Imola kentinde bir kez daha zirveye çıkmak için uğraş verecek. Toprak Razgatlıoğlu ise Superstock1000 kategorisinde podyumu kovalayacak.

Geçtiğimiz Nisan ayında Dünya Supersport Şampiyonası Assen yarışında birincilik koltuğunu tekrar kapan Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu İtalya'nın Imola kentinde bir kez daha zirveye çıkmak için uğraş verecek. Toprak Razgatlıoğlu ise Superstock1000 kategorisinde podyumu kovalayacak.
Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki serüvenine devam ediyor. İtalya'nın Imola şehrinde yapılacak sezonun beşinci yarışında geçtiğimiz ay Hollanda'da olduğu gibi zirveye çıkmak isteyen Kenan Sofuoğlu, kendisini bir kez daha ispatlamanın planlarını yapıyor.
Sezonun ilk iki yarışı Avustralya ve Tayland'da sakatlığı nedeniyle boy gösteremeyen Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, üçüncü Aragon ayağında da şanssız bir şekilde kaza yapmıştı. Tüm bu talihsizlikleri geride bırakarak zirveye konsantre olan başarılı sporcu, Hollanda'nın Assen şehrinde rakiplerine fırsat tanımayan Kenan Sofuoğlu, bitiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başarmıştı. Başarılı pilot, beş kez şampiyon olduğu organizasyonda Imola yarışını da kazanarak bir kez daha sevenlerini güldürmeyi hedefliyor. İtalya'da piste çıkacak olan pilotlar, yarın antrenman turlarına başlayacak. 13 Mayıs'ta ise sıralama turları yapılacak. Birincinin belli olacağı büyük yarış ise 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.
Kenan'ın Kawasaki takımı adına yarıştığı şampiyonanın genel klasmanında, Yamaha takımından Lucas Mahias 65 puanla liderliği sürdürüyor. İkinci sırada ise 45 puanla yine Yamaha'dan Sheridan Morais yer alıyor. Agusta'dan Roberto Rolfo da 41 puanla üçüncü sırada. Kenan ise ilk üç yarışta yaşadığı talihsizliklere karşın 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Supersport'ta yarışları birinci bitiren pilot 25 puan, ikinci ise 20 puan alıyor. 15. yarışçıya kadar puan dağıtılan organizasyonda podyumun son basamağındaki sporcu 16 puanın sahibi oluyor.

TOPRAK DA PİSTTE OLACAK
İtalya'nın Imola şehrinde, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da yarışacak. Superstock1000 kategorisinde bir kez daha podyuma çıkmak için ter dökecek olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bir önceki Assen Grand Prix'inde zafere ulaşmayı başarmıştı. Genç pilot, genel klasmanda da 38 puanla 2. sırada yer alıyor.

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