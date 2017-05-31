Sofuoğlu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki şovu havadan görüntülendi
Jandarma Genel Komutanlığının 178. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız denemesi yaptı. Sofuoğlu'nun hız denemesi ve Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle yaptığı şov havadan görüntülendi.
Jandarma Genel Komutanlığının 178. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız denemesi yaptı. Sofuoğlu'nun hız denemesi ve Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle yaptığı şov havadan görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde ünlü Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından hız denemesi gerçekleştirildi. Jandarma montu giyen Kenan Sofuoğlu ilk önce köprünün trafiğe kapatılmasıyla Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle birlikte karşıya geçti. Daha sonra Kenan Sofuoğlu, köprünün üzerinde hız denemesi yaptı. Bu anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Sofuoğlu, Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle köprüden geçiyor. Ardından hızla köprüden geçiyor. (Ahmet Faruk Sarıkoç - Doğan Can Cesur/İHA)
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