Sofuoğlu'nun hız rekoru kırdığı anlar kask kamerasında

Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Jandarma Genel Komutanlığının 178'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde rekor kırdığı o anlar, saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Jandarma Genel Komutanlığının 178'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde rekor kırdığı o anlar, saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Jandarma Genel Komutanlığının 178'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hız denemesi yapmıştı. Etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan köprüde, jandarma üniforması giyen Sofuoğlu, 350 kilometre hıza ulaşarak köprünün hız rekorunu kırmıştı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kenan Sofuoğlu'nun hız denemesi yaptığı o anları "178. Yılımızda Kenan Sofuoğlu Jandarma Oldu" notuyla paylaştı. Paylaşımda ise Sofuoğlu'nun rekor kırdığı o anların saniye saniye kask kamerasına yansıdığı görüldü. Kask kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlerin nefesini kesti.

