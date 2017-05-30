Şoförlere Ramazan uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazana ayın girilmesi sebebiyle, oruç tutan vatandaşların trafikte daha sakin olmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazana ayın girilmesi sebebiyle, oruç tutan vatandaşların trafikte daha sakin olmaları gerektiğini söyledi.

Bu yılın son 4 ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin uyarılarda bulunan Apaydın, "2017 Yılı Nisan ayı itibari ile 121 bin 48 trafik kazasında 843 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 78 bin 480 vatandaşımız yaralandı. Ramazan ayında ise açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak reflekslerde yavaşlama ve dikkat dağılması söz konusu. Bu nedenler de trafikte kaza yapma olasılığını artırıyor. Şoförler her zamankinden fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalıdır. Aksi halde beklenmedik can yakan kazaların olması, tatsız olayların yaşanılması kaçınılmazdır" diye konuştu.

Apaydın, Ramazan ayının bir hoşgörü ve sabır ayı olduğunu hatırlatarak, "Bu mübarek ayda sürücülerimiz birbirlerine karşı daha toleranslı ve saygılı olmalı. Meteoroloji verilerine göre Ramazan ayının ilk 1-2 haftası yağışlı, son 2 haftasının ise sıcak geçmesi bekleniyor. Mecbur kalmadıkça yağışlı ve sıcak havalarda trafiğe çıkılmamalı ve trafik kurallarına harfiyen uyulmalıdır" dedi.

(Bayram Kılınçer / İHA)