Sobayı yakmaya çalışırken kendisini yaktı: İşte o anlar

Sakarya'da bir kişi benzinle soba yakmaya çalışırken kendini yaktı. Yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da bir kişi benzinle soba yakmaya çalışırken kendini yaktı. Yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesinde bulunan bir petrol ofisinde ısınmak için yakmaya çalıştığı sobayı tutuşturamayan F.K., sobayı benzin dökerek yakmaya çalıştı. Elindeki benzini sobaya dökmek istediği anda benzinin aniden parlamasıyla yangın çıktı. Çıkan alevlerle yaralanan F.K., kendini ofisin dışarısına attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sobayı yakmak için kullandığı benzinin parlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinde yanma meydana gelen F.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

