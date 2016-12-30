30.12.2016 16:52 Sobaya dökülen tiner parladı: 4 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sobaya dökülen tiner parladı. Olayda 4 kişi yaralandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sobaya dökülen tiner parladı. Olayda 4 kişi yaralandı.



Olay, sabah saatlerinde Korkuteli ilçesinde bulunan bir kompost tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için büyük varil sobanın içine dökülen tiner bir anda parladı. Olayda Sultan Kayacan (19), Münevver Afacan (28), Keziban Piker (42) ve Hüseyin Saçan (37) yaralandı. Yaralılar ilk olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Sultan Kayacan, Münevver Afacan, Keziban Piker, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

