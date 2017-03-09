Sobadan sızan gaz sonları oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 kişi, iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 kişi, iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Gemerek ilçesine bağlı Sızır Kasabası'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde fark edilen olayda, Faruk Durgut (56) ve Sevil Durgut (56) çiftinden haber alamayan yakınları ve komşuları güvenlik güçlerini arayarak eve girdi. Güvenlik güçleri 35 yıllık evli olan Durgut çiftini cansız olarak buldu. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri ihtimali üzerinde duruldu. Çiftin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine'ne kaldırıldı. Olayı haber alarak eve gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Erhan Aksoy/İHA)